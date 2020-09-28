Ömer'e tam puan

Beşiktaş karşısında kanatları etkili kullanan Ömer Ali Şahiner, Shengelia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi. 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı bindirmelerle ve ortalarıyla Konyaspor'un hücumlarına büyük katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, 3 ikili mücadeleden de 2'sini kazandı.