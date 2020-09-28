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Ömer'e tam puan

 karşısında kanatları etkili kullanan , Shengelia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:43 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Ömer'e tam puan

karşısında kanatları etkili kullanan , Shengelia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi. 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı bindirmelerle ve ortalarıyla 'un hücumlarına büyük katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, 3 ikili mücadeleden de 2'sini kazandı.

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