Beşiktaş karşısında kanatları etkili kullanan Ömer Ali Şahiner, Shengelia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi. 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı bindirmelerle ve ortalarıyla Konyaspor'un hücumlarına büyük katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, 3 ikili mücadeleden de 2'sini kazandı.
Ömer'e tam puan
Beşiktaş karşısında kanatları etkili kullanan Ömer Ali Şahiner, Shengelia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi.
İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:43 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50