Haberler İttifak Holding Konyaspor Sehic’ten izin yok!

Sehic’ten izin yok!

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferlerinden , forma giydiği ikinci maçta da kalesinde gol görmedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:38 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Sehic’ten izin yok!

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferlerinden , forma giydiği ikinci maçta da kalesinde gol görmedi. ile ikinci haftada golsüz biten maçta devleşen 32 yaşındaki kaleci, 'ın etkili isimleri karşısında da başarılı bir performans sergiledi.

BİZE ULAŞIN