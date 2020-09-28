Sehic’ten izin yok!

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferlerinden İbrahim Sehic, forma giydiği ikinci maçta da kalesinde gol görmedi. Gençlerbirliği ile ikinci haftada golsüz biten maçta devleşen 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ın etkili isimleri karşısında da başarılı bir performans sergiledi.