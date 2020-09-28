Haberler İttifak Holding Konyaspor Konya’dan 2 değişiklik

’dan 2 değişiklik

, zorlu maçına 2. haftadaki G.Birliği sınavından farklı bir 11'le sahaya çıktı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Konya’dan 2 değişiklik

, zorlu maçına 2. haftadaki G.Birliği sınavından farklı bir 11'le sahaya çıktı. Teknik direktör , Miya ve maçında sakatlanan Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim ve Milosevic'e yer verdi. İdmanda sakatlanan Alper de maç kadrosuna dahil edilmedi.

BİZE ULAŞIN