Konya’dan 2 değişiklik

Konyaspor, zorlu Beşiktaş maçına 2. haftadaki G.Birliği sınavından farklı bir 11'le sahaya çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, Miya ve Gençlerbirliği maçında sakatlanan Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim ve Milosevic'e yer verdi. İdmanda sakatlanan Alper de maç kadrosuna dahil edilmedi.