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Cikalleshi ucuz yırttı

 50. dakikasında yerini 'e bırakan , dün tartışılan pozisyonun kahramanıydı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Cikalleshi ucuz yırttı

50. dakikasında yerini 'e bırakan , dün tartışılan pozisyonun kahramanıydı. Sarısı bulunan golcü futbolcunun Vida'ya yaptığı sert faul sonrası cephesi, ikinci karttan atılmasını bekledi. Ancak hakem, kartına başvurmadı.

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