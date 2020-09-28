Maçın 50. dakikasında yerini Kravets'e bırakan Sokol Cikalleshi, dün tartışılan pozisyonun kahramanıydı. Sarısı bulunan golcü futbolcunun Vida'ya yaptığı sert faul sonrası Beşiktaş cephesi, ikinci karttan atılmasını bekledi. Ancak hakem, kartına başvurmadı.
Cikalleshi ucuz yırttı
Maçın 50. dakikasında yerini Kravets'e bırakan Sokol Cikalleshi, dün tartışılan pozisyonun kahramanıydı.
İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50