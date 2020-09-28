İsmail Kartal: Çok iyi çalıştık

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Beşiktaş'a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Rakibe karşı nerede oynayacağımızı, nerede basacağımızı, hepsini çok çalıştık. Taktik, disiplin olarak iyi mücadele ettik. Fizik olarak eksiğimiz var. Bunu da geliştirebilirsek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 3 kişinin içinde göstere göstere gol yemeyi de kabul etmiyorum. Bunların olmaması gerektiğini anlatacağız. Çok anlamlı, çok güzel bir galibiyet aldık" açıklamasında bulundu.