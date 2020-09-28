Haberler İttifak Holding Konyaspor İsmail Kartal: Çok iyi çalıştık

: Çok iyi çalıştık

, “Hak ettiğimiz 3 puanı aldık” dedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:29 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
İsmail Kartal: Çok iyi çalıştık

Konyaspor , 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. 'a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Rakibe karşı nerede oynayacağımızı, nerede basacağımızı, hepsini çok çalıştık. Taktik, disiplin olarak iyi mücadele ettik. Fizik olarak eksiğimiz var. Bunu da geliştirebilirsek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 3 kişinin içinde göstere göstere gol yemeyi de kabul etmiyorum. Bunların olmaması gerektiğini anlatacağız. Çok anlamlı, çok güzel bir galibiyet aldık" açıklamasında bulundu.

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