Kartal avcısı Kravets!

Konyaspor'un 4 gün önce Kayserispor'dan transfer ettiği Artem Kravets, Beşiktaş'a karşı boş geçmiyor. Karşılaşmanın 63 ve 83. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Ukraynalı futbolcu, son iki sezonda 2'si Kayserispor, 2'si de Konyaspor ile olmak üzere Kartal'a karşı 4 maçta 4 gol sevinci yaşadı. Oyunda kaldığı 27 dakikada Konyaspor'a büyük katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcu, bitiş düdüğünün ardından hocası İsmail Kartal'dan da tebrik aldı.