4x4'lük Konya

Ligin ilk haftasını bay geçen Konyaspor, sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı. G.Birliği beraberliğinin ardından 3. haftayı 3 puanla kapatan yeşilbeyazlılar, güçlü rakibini tam 4 golle yıktı. Siyah-beyazlılara karşı kontrollü başlayan ve hızlı hücumlarla gol arayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, hedefine de ulaştı. Yıldız isimleriyle Kartal'ı yıkan Konyaspor, futboluyla da gelecek haftalar öncesi umut saçtı.

8 MAÇ SONRA GÜLDÜ

Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 18 Mayıs 2016'da alan Konya, o tarihten sonra çıktığı 8 maçta kazanamamıştı. Bu süreçte 5 yenilgi, 3 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, 3 sezon sonra rakibi karşısında güldü. Özellikle kanatlardan etkili olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Shengelia ve Ömer ile Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. Konyaspor, rakibi daha çok topla oynamasına rağmen kalesinde de tehlikeli pozisyon vermedi.