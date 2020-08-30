Fernandao Konyaspor'a doğru! - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Fernandao bombası! Geri dönüyor

Fernandao 'a doğru!

Fernandao Konyaspor'a doğru!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şimdilerde Ligi ekiplerinden Bahia'da oynayan Fernandao, 'e geri dönüyor. Brezilya basınında 'un bu transferi bitirdiği ifade edildi.

Ligi takımlarından Bahia'da forma giyen Jose Fernandao, takımının Palmeiras ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Adı takımlarından ile ciddi şekilde anılan Fernandao'nun kadroya alınmaması, Brezilya basınına göre bu transferin bittiğine yorumlandı.

2018/19 sezonu devre arasında Bahia'nın 1 milyon euro ödeyerek Al Wahda'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki golcü oyuncu, geldiğinden beri oynadığı 42 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 30.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernandao Konyaspor'a doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA