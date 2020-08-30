Fernandao Konyaspor'a doğru!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şimdilerde Brezilya Ligi ekiplerinden Bahia'da oynayan Fernandao, Süper Lig'e geri dönüyor. Brezilya basınında Konyaspor'un bu transferi bitirdiği ifade edildi.
Brezilya Ligi takımlarından Bahia'da forma giyen Jose Fernandao, takımının Palmeiras ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Adı Süper Lig takımlarından Konyaspor ile ciddi şekilde anılan Fernandao'nun kadroya alınmaması, Brezilya basınına göre bu transferin bittiğine yorumlandı.
2018/19 sezonu devre arasında Bahia'nın 1 milyon euro ödeyerek Al Wahda'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki golcü oyuncu, geldiğinden beri oynadığı 42 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
- 30.08.2020
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