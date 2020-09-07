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07 Eylül 2020, Pazartesi
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boş durmuyor

Konyaspor boş durmuyor

, hazırlıklarına 'nda yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

, hazırlıklarına 'nda yaptığı antrenman maçıyla devam etti. Ligde ilk haftayı 'bay' geçecek olan yeşil-beyazlılarda, altyapıdan oyuncuların katıldığı idman maçı, beyaz takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
  1. 7.9.2020
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