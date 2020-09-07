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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'un genç futbolcusu hayatını kaybetti

Konyaspor'un genç futbolcusu Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti

ekiplerinden , genç futbolcusu 'tan gelen acı haberle sarsıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, U19 takımında forma giyen Mustafa Berzan'ın denizde yaşadığı sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

'un altyapısında oynayan altı takım kalecisi , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tekbaş'ın Alanya'da denizde yaşadığı sonucu bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "19 yaş altı takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." denildi.

  1. 07.09.2020
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