Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor Samuel Eduok'u transfer etti

, Nijeryalı forvet 'u etti

Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti

ekiplerinden , 'u kadrosuna kattığını açıkladı. Konya yıldız futbolcu ile imza töreni düzenlendi.

ekiplerinden , yeni sezon çalışmaları kapsamında Hırvatistan ekibi HNK 'te forma giyen 'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Samuel Eduok ile bir sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konya gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi."

KONYASPOR TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU

  1. 28.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA