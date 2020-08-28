Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Samuel Eduok'u kadrosuna kattığını açıkladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda yıldız futbolcu ile imza töreni düzenlendi.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan ekibi HNK Hajduk Split'te forma giyen Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Samuel Eduok ile bir sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi."
KONYASPOR TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU
?????? "Herkese haber salın!" #StarWars #Konyaspor ???? pic.twitter.com/AoNT6X16uI— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) August 28, 2020
- 28.08.2020
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