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07 Temmuz 2020, Salı
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’da moraller yerinde

Konyaspor’da moraller yerinde

Ligde zor günler geçiren , Ç.Rize galibiyetiyle ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Ligde zor günler geçiren , Ç.Rize galibiyetiyle ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Alınan galibiyet camiada büyük sevinçle karşılanırken, yeşil-beyazlılar deplasmandaki G.Antep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden moralli bir şekilde başladı.
  1. 7.7.2020
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