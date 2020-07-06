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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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‘Bizim hakkımızdı’

‘Bizim hakkımızdı’

, sezonun en kritik maçlarından birine çıktıklarını belirterek, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun için gereken her şeyi yaptık. Son dakikada penaltı golüyle de olsa 3 puanı almak sevindirici. Galibiyet bizim hakkımızdı. Kalan 4 maçımızı en iyi şekilde geçirip ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sezonun en kritik maçlarından birine çıktıklarını belirterek, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun için gereken her şeyi yaptık. Son dakikada penaltı golüyle de olsa 3 puanı almak sevindirici. Galibiyet bizim hakkımızdı. Kalan 4 maçımızı en iyi şekilde geçirip ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 6.7.2020
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