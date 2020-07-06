Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sezonun en kritik maçlarından birine çıktıklarını belirterek, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun için gereken her şeyi yaptık. Son dakikada penaltı golüyle de olsa 3 puanı almak sevindirici. Galibiyet bizim hakkımızdı. Kalan 4 maçımızı en iyi şekilde geçirip ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.