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10 Temmuz 2020, Cuma
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’ya son dakika şoku!

Konya’ya son dakika şoku!

G.Antep’te 87 dakika maçı önde götüren , Maxim, Furkan ve Pawlowski’nin golleriyle yıkıldı.

Düşmeme mücadelesi veren , G.Antep'te son dakikalarda yıkıldı. , 13'te Milosevic'le öne geçti. 25'te Maxim'in vuruşu direkten döndü. 2. devre uzun bir süre maçı önde götüren Konya'da 87'de Volkan'dan seken topa VAR'dan penaltı çıktı. Maxim eşitliği sağladı. 88'de Furkan 2-1 yaptı. 90+9'da Pawlowski sonucu ilan etti. G.Antep, yenilmezlik serisini 5'e yükseltirken, Konyaspor ağır yara aldı.
  1. 10.7.2020
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