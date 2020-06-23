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23 Haziran 2020, Salı
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Sivaslı Skuletic golle tanıştı

Sivaslı Skuletic golle tanıştı

deplasmanında son dakikada 'a beraberliği getiren , gol siftahı yaptı.

deplasmanında son dakikada 'a beraberliği getiren , gol siftahı yaptı. Devre arası gelen, sakatlığı nedeniyle ligde ve kupada birer maçta oynayan 29 yaşındaki Sırp santrfor, Yasin'in yerine girdiği mücadelede 90'da ağları sarstı, Yiğidolar'ı adeta ipten aldı.
  1. 23.6.2020
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