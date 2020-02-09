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09 Şubat 2020, Pazar
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'da sessizlik

Konya'da sessizlik

konuk ettiği Denizlispor ile berabere kaldı. 37’de Jevtovic ile attığı gol VAR’la iptal edildi.

Süper Lig'de maç kazanmakta zorlanan iki takımın karşılaşmasında yine galip çıkmadı. 13'te 'de Barrow'un şutu auta çıktı. 18'de Sacko'nun vuruşu dışarı gitti. 33'te Rodallega'nın kafa vuruşunu kaleci Serkan güçlükle çıkardı. 37'de korner kullandı. Guilherme'nin gönderdiği top Selim'in kolundan sekti, Jevtovic tamamladı. Top filelere gitse de VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı. 51'de Shengelia'nın ortasında Thuram meşin yuvarlağı Skubic'in önüne indirdi. Skubic kaleyi bulamadı. 74'de Shengelia'nın ortasında Selim Ay'ın kafa vuruşu auta gitti. Konya'nın kazanamama serisi 3 maça çıkarken son 14 maçta 1 galibiyet aldı. Denizli'nin galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.

'KOCAMAN İSTİFA' SESLERİ
, Denizli ile 0-0 berabere kalınca tribünlerin bir kısmı teknik direktör 'ı istifaya davet etti. Kocaman maç sonu, "Taraftarın tepkisi normal. Kulübün her kararına saygı duyarım" dedi.

SON VURUŞTA ETKİSİZDİK
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ilk yarıda buldukları pozisyonları atmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "İyi mücadele ettik ama finali yapamadık. Kaybetmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.

  1. 9.2.2020
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