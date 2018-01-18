”UEFA’da oynamak farklı bir duygu”
Konyaspor’un başarılı futbolcusu Selim Ay, UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynamanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, “İlk içeride oynadığımız Shakhtar Donetsk maçı tarihtir. O müsabakada kulübedeyken gözlerim doldu” dedi.
"Avrupa müsabakalarında oynamak farklı bir duygu"
Avrupa müsabakalarında oynamanın farklı bir duygu olduğunu söyleyen Selim Ay, "Altyapıdayken bunların hayalini kuruyorduk. Ben hiçbir zaman yılmadım. Çalışmayla ilgili bir sıkıntım olmadı. Hırsımdan ve isteğimden taviz vermedim. Oynamadığım zamanlar oldu ama aynı şekilde devam ettim. Altyapıdan çıkan bir çocuk olarak daha çok hissediyorsun. Bazen duygu profesyonelliğin önüne geçiyor. Bu elimde olan bir şey değil. Altyapıdan çıkıp burada yetiştim ve burayı kendi evim gibi görüyorum. Hepsi bizim için rüya gibiydi. İlk içeride oynadığımız Shakhtar Donetsk maçı tarihtir. O maçta kulübedeyken gözlerim doldu. Geldiğimiz konum beni etkiledi. Transfer yasaklarından dolayı inişli çıkışı bir grafik çiziyorduk. Transfer yasağından sonra hep ileriye giden bilinçli adım atan Konyaspor oldu. Bununda meyvesini aldık. Çok yukarıyı gördüğün zaman insanların beklentisi hep yukarıda oluyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"Hırsımdan hiç taviz vermedim"
Hiçbir zaman hırsından taviz vermediğini dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Her zaman oynamayı istedim. Kırıldım ve üzüldüğüm anlar oldu. Çalışmamın karşılığını alıyorum. Maçın adamı seçildiğim için çok mutluydum. Tam sahaya çıkarken gözlerim doldu. Şimdi şuan bile anlatırken farklı hissediyorum. Kendimi ispatlama maçımdı. Sahaya çıkarken etrafıma baktım. Kaptan çıktığım bir müsabaka. Gerçekten gözlerim doldu o zaman. Nereden nereye. Bazı maçlarda daha fazla motive olabiliyorsun. İleride çocuklarıma herkese anlatıp gösterebileceğim bir maç oldu" açıklamasını yaptı.
"İki kulvarda devam edeceğiz"
Hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına devam edeceklerini vurgulayan Selim Ay, "Kendimizin farkındayız. Puan sıralaması olarak kötü durumdayız ama sahada doğru olanları yapmaya çalışıyoruz. Şanssız gol yediğimiz talihsiz bir sezon geçiriyoruz. Bizim de yaptığımız yanlışlar var. Bunu nasıl daha iyiye çevirebiliriz onu düşünmemiz lazım. İki sene UEFA'ya katılmış ve iki kupa almış bir Konyaspor var. Her yaşadığımızdan tecrübe ediniyoruz. Kupada da ilerleyeceğiz. Hedefimiz final. Saha içinde birlik beraberliğimiz çok iyi. Bildiğimiz doğruyu aynı şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
"Eleştirilere hiçbir zaman cevap vermedim"
Sosyal medyada olan eleştirilere cevap vermediğini dile getiren Ay, "Hata yaptığım maçlarda çok tepki aldım. Hata yaptığımız maçlar olacak. Özüm neyse onu her zaman yansıtmaya çalışıyorum. Takım içerisinde eğlenceli biriyim. Sahaya çıktığımız zaman, takım arkadaşlarım da bilir, hırsım farklıdır. Ama maç bittikten sonra benim kadar da konuşan yoktur. Herkesin yapısı farklı. Ben sadece içimden gelen doğallığı yansıtıyorum. Saha içi saha dışı eleştirilebilirim" diye konuştu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:22
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Remy yatıyor
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Kendi bilir.Gelip doğa harikası temiz havada balık yiyerek milyonlar kazanacaktı. O kaybeder.TS bulur parayı verecek saçma biri daha.
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Hugo’da şok detay
Toplam 5
Yorum
54 imparatorluğu Hugo 8 milyon euro. Almak isteyen maçası yiyen varsa buyursun.Bu takımında 1.forveti.Rıza 3 diyor ama o anlamıyor futboldan ersun v iho gibi
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İngilizler peşinde
Toplam 1
Yorum
gsli getirsinler 50m yoksa hayatta olmaz sezon sonu 40a olur
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