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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Orkan Konya yolunda

    Orkan Konya yolunda
    Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in ısrarla alınmasını istediği 'ın genç yıldızı için siyah-beyazlılardan izin çıktığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların kiralık olarak 'la anlaştığı, iki gün içeresinde transferin sonuçlanacağı öğrenildi. 21 yaşındaki genç orta saha, Kara Kartal'da 4 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
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