Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:19
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 7
Yorum
bjk 2,5 yıl için 7 gayet normal gibi negredo yıllık 4 alıyor.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 4
Yorum
BJK her şey özenti her şey taklit:)
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
CEVAP HAKKI İYİ FUTBOL İYİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR İLE OLUR.BURAK,ONAZİ MAS NDYOE OLMADIĞINDA TAKIM KALİTESİ NASIL DÜŞTÜĞÜ İLK YARIDA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
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