CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

    Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

    Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda dün 'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması ve aktif dinlenme yaptı. Diğer oyuncuların sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4'e 2 top kapma ve koşu çalışması ile tamamladı.


    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN