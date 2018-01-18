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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

    Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

    'de ikinci yarının ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    20 Ocak Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık

    16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

    19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk

    21 Ocak Pazar:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek

    13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

    16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

    19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

    22 Ocak Pazartesi:

    20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:24
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