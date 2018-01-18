Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık

16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk

21 Ocak Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır