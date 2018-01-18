Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk
21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:24
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
Yorum
CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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