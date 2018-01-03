 Konyaspor’a ceza şoku – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’a ceza şoku

    <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a>’a ceza şoku
    Türkiye Kupası'nı kazandıkları Beşiktaş maçının ardından 5 maç ceza alan Atiker bedelini ağır ödedi. Geçen sezon 153 bin 661 seyirci maça giderken, bu yıl ise cezalar yüzünden bu sayı 58 bin 23'te kaldı. 'un maça giden taraftar sayısında yüzde 62'lik sert bir düşüş oldu.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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