 Elazığspor ilk transferini Süper Lig'den yaptı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    ilk transferini Süper Lig'den yaptı

    <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a> ilk transferini Süper Lig'den yaptı

    , ’dan 19 yaşındaki genç stoper ’i kiralık olarak renklerine bağladı.

    İkinci ve Tescil Döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren ilk transferini 'dan yaptı. 4 Ocak'ta başlayacak olan Ara Transfer Dönemi öncesi çalışmalarına devam eden , Süper Lig Takımlarından 'un genç stoperi 'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve sezon başında 250 bin Euro karşılığında Atiker Konyaspor'a transfer olan 19 yaşındaki genç stoperle 1,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlandı.

    Elazığspor'un Antalya Kampı'na katılan genç oyuncu, ligin ilk devresinde Atiker Konyaspor'da 1 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına görev aldı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:00
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