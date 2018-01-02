Başarılı futbolcu dünya evine girdi
Gökhan Karadeniz de evli futbolcular kervanına katıldı.
TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor'da oynayan Gökhan Karadeniz, düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Genç futbolcu, Karacabey'de yapılan düğünle Kübra Yıldırım'la evlendi. Çiftin nikahını Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kıyarken, nikah şahitliğini ise BB Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz ve Nafiz Karadeniz yaptı. Kübra Yıldırım'la dünya evine giren Gökhan Karadeniz'i bu mutlu gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Futbol hayatına Karacabey'de amatör olarak Karacabeyspor'da ilk adımı atan Gökhan Karadeniz, profesyonel futbol hayatına Hatayspor'da başladı. Karadeniz, ardından sırasıyla Aydınspor ve Altınorduspor'da oynadıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'un kiralık olarak verdiği Antalyaspor'da bir sezon oynayan Gökhan Karadeniz daha sonra İzmir ekiplerinden Göztepespor'a transfer oldu. 1,5 yıl Göztepespor'da oynayan ve devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan Karadeniz, geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'a giderek futbol hayatını burada devam ettirdi.
Futbol hayatına Karacabey'de amatör olarak Karacabeyspor'da ilk adımı atan Gökhan Karadeniz, profesyonel futbol hayatına Hatayspor'da başladı. Karadeniz, ardından sırasıyla Aydınspor ve Altınorduspor'da oynadıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'un kiralık olarak verdiği Antalyaspor'da bir sezon oynayan Gökhan Karadeniz daha sonra İzmir ekiplerinden Göztepespor'a transfer oldu. 1,5 yıl Göztepespor'da oynayan ve devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan Karadeniz, geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'a giderek futbol hayatını burada devam ettirdi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 16:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Deron Williams dönüyor!
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Yorum
karakartal Keşke bu haberler gerçek olsa.Umarım olur.
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Fikret Orman 2018 yılı planlarını açıkladı!
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Yorum
ali varol başkan adamsın.
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Fernando’nun yerine Nigel de Jong
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Ismail Seribikoglularindanmi De jonk .fatih baba ile cikisa gecebilir. Galatasaray yedeklerde.DE JONK.GUMUS.YASIN.DONK.SELCUK. KAZANABILIR.
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