 Başarılı futbolcu dünya evine girdi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Başarılı futbolcu dünya evine girdi

    Başarılı futbolcu dünya evine girdi

    Gökhan de evli futbolcular kervanına katıldı.

    1. Lig takımlarından BB Erzurumspor'da oynayan Gökhan , düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Genç futbolcu, Karacabey'de yapılan düğünle 'la evlendi. Çiftin nikahını Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kıyarken, nikah şahitliğini ise BB Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz ve Nafiz yaptı. 'la dünya evine giren Gökhan Karadeniz'i bu mutlu gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.



    Futbol hayatına Karacabey'de amatör olarak Karacabeyspor'da ilk adımı atan Gökhan Karadeniz, profesyonel futbol hayatına Hatayspor'da başladı. Karadeniz, ardından sırasıyla Aydınspor ve Altınorduspor'da oynadıktan sonra ekiplerinden 'a transfer oldu. 'un kiralık olarak verdiği 'da bir sezon oynayan Gökhan Karadeniz daha sonra İzmir ekiplerinden Göztepespor'a transfer oldu. 1,5 yıl Göztepespor'da oynayan ve devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan Karadeniz, geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'a giderek futbol hayatını burada devam ettirdi.




    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:32
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