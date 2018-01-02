Gaziantepspor'un sattığı milyonluk yıldızlar!
Serdar Kurtuluş: Gaziantepspor, formu düşen oyuncuları yeniden hayat döndürmekte de başarılı bir kulüptu. Bu tür oyunculardan bir tanesi de Bursaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ancak istenileni veremeyen Serdar Kurtuluş'tu. Serdar Gaziantepspor'da iyi bir performans sergiledi ve 2003/2014 sezonu başında 1 milyon 750 bin euroluk bonservisle yeniden Beşiktaş'ın yolunu tuttu.
Ayhan Akman: Kırmızı Siyahlılar'daki müthiş performansı Ayhan Akman'ı o dönem en çok konuşulan oyuncularından biri yapmıştı. Ayhan, Türk futbolunun en yüksek bedellerinden biri olan, hatta bırakın 90'lı yılların sonunu bu dönem için bile bir hayli yüksek bir ücret olan 8 milyon dolara Beşiktaş'a transfer olmuştu. Sezon 1998/99'du.
Rodrigo Tabata: Ve işte geldik en çok konuşulan isme... Bir futbolcu performansından çok onun için ödenen bonservis bedeliyle haber olur mu? Tabata için bu sorunun cevabı tabii ki evet. Hem de senelerce... Brezilyalı oyuncu, Antep'teki harika performansını Beşiktaş'ta belki devam ettirecek fırsatları bulamadı ama Siyah Beyazlılar, 2009/2010 sezonu başında onun için 8 milyon euro ödemişti. Bu transfer hiçbir zaman unutulmadı hatta Beşiktaş'ın Gaziantepspor'a yaptığı "büyük kıyak" olarak lanse edildi ve çok tartışıldı.
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