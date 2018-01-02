Gaziantepspor'un sattığı milyonluk yıldızlar!

Rodrigo Tabata: Ve işte geldik en çok konuşulan isme... Bir futbolcu performansından çok onun için ödenen bonservis bedeliyle haber olur mu? Tabata için bu sorunun cevabı tabii ki evet. Hem de senelerce... Brezilyalı oyuncu, Antep'teki harika performansını Beşiktaş'ta belki devam ettirecek fırsatları bulamadı ama Siyah Beyazlılar, 2009/2010 sezonu başında onun için 8 milyon euro ödemişti. Bu transfer hiçbir zaman unutulmadı hatta Beşiktaş'ın Gaziantepspor'a yaptığı "büyük kıyak" olarak lanse edildi ve çok tartışıldı.