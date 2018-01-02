Süper Lig'de gençler forma bekliyor

Süper Lig'in ilk yarısında 412 oyuncunun sahaya çıkıp top koşturma şansı bulduğunu belirtmiştik. Bu oyuncuların sadece 28'i 21 yaş altındaki oyuncular. Yani toplam sayı içindeki oranları yalnızca 6.79. Aslında bu rakamda ancak çok iyimser bir bakışla doğru kabul edilebilir. Çünkü "forma giyen" 28 gençten aslında gerçekten "oynayabilenlerin" sayısı 5'le sınırlı.



İşte Süper Lig'de bu sezon en çok forma giyen 21 yaş altı 10 isim...