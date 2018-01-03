 Konya'ya 4 golcü – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Konya'ya 4 golcü

    Konya'ya 4 golcü

    Karabük’ten Yatabare’yle imza aşamasına gelen yeşil-beyazlılar, Bendtner ve Keserü için girişimlerini sürdürüyor. Son gözde ise Gremio’dan ayrılan Dortmundlu eski yıldız Barrios

    'DA transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattına takviye yapmaya hazırlanan kupa şampiyonu, mali krizdeki Karabük'ün kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Malili golcüsü Mustapha Yatabare'yle her konuda anlaştı ve imza için gün sayıyor. Ligde 15 maçta 6 gol atan Yatabare dışında Danimarkalı Nicklas Bendtner ve Rumen Claudiu Keserü'yle de görüşen yeşilbeyazlı kurmayların, son olarak Brezilya'da Gremio'da oynayan Barrios'u da listesine dahil ettiği öğrenildi.

    46 MAÇTA 19 GOL ATTI
    GERİDE kalan sezonda Gremio'da 46 resmi karşılaşmada boy gösteren 33 yaşındaki Paraguaylı golcü, 19 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. 3 sezondur Brezilya'da top koşturan Barrios, Avrupa'da Borussia Dortmund ve Spartak Moskova gibi önemli takımlarda da oynadı. Bonservisi elinde olan tecrübeli santrfor, Paraguay Milli Takımı'nda da bu sezon 6 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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