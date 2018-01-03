Konya'ya 4 golcü
Karabük’ten Yatabare’yle imza aşamasına gelen yeşil-beyazlılar, Bendtner ve Keserü için girişimlerini sürdürüyor. Son gözde ise Gremio’dan ayrılan Dortmundlu eski yıldız Barrios
46 MAÇTA 19 GOL ATTI
GERİDE kalan sezonda Gremio'da 46 resmi karşılaşmada boy gösteren 33 yaşındaki Paraguaylı golcü, 19 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. 3 sezondur Brezilya'da top koşturan Barrios, Avrupa'da Borussia Dortmund ve Spartak Moskova gibi önemli takımlarda da oynadı. Bonservisi elinde olan tecrübeli santrfor, Paraguay Milli Takımı'nda da bu sezon 6 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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