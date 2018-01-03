 Orkan Çınar Konyaspor yolunda – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Orkan Çınar Konyaspor yolunda

    Orkan Çınar Konyaspor yolunda

    Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu 'yi renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

    Süper Ligin ilk yarısını 15 puanla 16'ncı sırada tamamlayan , bugün Antalya Belek Regnum Carya Otel de kamp çalışmalarına başlayacak. Yeşil-beyazlı kulüp, kötü gidişata dur demek için takıma oyuncu transferi yapmak ve bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak için çalışmalarını da sürdürüyor.

    listesinde ismi bulunan forvet oyuncu ile orta saha oyuncusu Orkan Çınar'i renklerine bağlamak için girişimler deam ediyor.

    Konyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, '''da forma giyen Orkan Çınar ve Kardemir Karabükspor oyuncusu Mustapha Yatabare ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Son aşama yaklaştık ve sonuçlandırmak üzereyiz'' diye konuştu.

    Baydar, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmak istediklerini belirterek, ''Bu iki futbolcuyla yollarımızı ayırmayı planlıyoruz. Karşılıklı konuşup sözleşmeyi fesh edeceğiz. Bu görüşmelerimiz de son aşamaya gelmiş durumda'' ifadelerini kullandı.Ü

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:54
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