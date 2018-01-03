Pektemek'e Süper Lig'den talip
Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden kadroya dahil ettiği forvet oyuncusunu geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak göndermişti.
Bu sezon tekrar Beşiktaş'a dönen Pektemek, siyah beyazlı forma ile bu sezon 4 maça çıktı. 250 dakika sahada görev alan forvet oyuncusu sadece bir gol katkısında bulunabildi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:36
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 6
Yorum
aslan evraya verilecek parayı versinler juveye alsınlar asamoahı 36 yaşındaki adamdan ne olur wagner love falan bu takımda oynayamaz genç adam alı
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 6
Yorum
aslan arkadaşım yüksek maliyetli adamları 6 aylıgına almamak lazım ne şartı 6 ay diyoruz 36 yaşındaki adama boyun egmeyin 6 ay bir şekilde gecer
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Ezici fark!
Toplam 3
Yorum
ali palabıyık 2 BJK 0 BJK ye karşı aldığı 2 galibiyeti fb değil Ali Palabıyık almıştır.fenerliler hariç tüm Türkiye bunu biliyor.
Pektemek'e Süper Lig'den talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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