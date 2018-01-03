 Pektemek'e Süper Lig'den talip – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Pektemek'e 'den talip

    Pektemek'e Süper Lig'den talip

    'ın unutulmaz isimlerinden olan , 'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

    'ta beklenen çıkışı yakalayamayan 'e talip oldu. Konyasporlu yöneticilerin, Beşiktaş'a Pektemek için teklifte bulunduğu iddia edildi.

    Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden kadroya dahil ettiği forvet oyuncusunu geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak göndermişti.

    Bu sezon tekrar Beşiktaş'a dönen Pektemek, siyah beyazlı forma ile bu sezon 4 maça çıktı. 250 dakika sahada görev alan forvet oyuncusu sadece bir gol katkısında bulunabildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pektemek'e Süper Lig'den talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN