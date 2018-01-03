Tolgay'a Almanya'dan kanca!
Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Alman temsilcisi Leipzig, Tolgay Arslan'a talip oldu...
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:42
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Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
umut aziz ve ali yıldırım oldugu sürece mantıklı ve uzun vadeli kadrolar kurulmasıve başarılar elde edilmesini beklemeyin
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Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
hakan geçen seneki rezil kadronun 3.olması advocat ın başarısıdır tamamen.Ozan, topal, hasan ali,alper vs hepsi çöp bunlarıda görecegiz giderlerse
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 4
Yorum
HAKAN JOSEF -SOUZA İLE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDUK? HALA GİDİP UZUN BOYLU ORTA SAHA OYUNCUSU ALIYOSUNUZ?
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