 Tolgay'a Almanya'dan kanca! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Tolgay'a Almanya'dan kanca!

    Tolgay'a Almanya'dan kanca!

    Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Alman temsilcisi Leipzig, 'a talip oldu...

    Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı 'a Almanya'dan talip çıktı... Şampiyonlar Ligi'nde Siyah-Beyazlılar'la aynı grupta yer alan Leipzig'in yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 'un transferi için de bir hamle yapan Leipzig'in sezon sonunda Tolgay'a resmi teklif yapacağı öne sürüldü. Almanlar'ın nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:42
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