 Babel'e izin çıkmadı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Babel'e izin çıkmadı

    Babel'e izin çıkmadı

    Yönetimi için yapılan 9 milyon Euro’luk transfer teklifini kabul etmedi. Yıldız oyuncu takımda tutulacak

    Yönetimi'nin Babel için kulüplerinin yaptığı 9 milyon Euro'luk bonservis bedelini kabul etmedi. Cenk'in satılacak olması nedeniyle takımda golcü sıkıntısı yaşanmaması için bu kararın reddedildiği öğrenildi.

    PERFORMANSI SÜPER
    'ta 23 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmaya kararlı olan yönetimin ancak astronomik bir rakam gelmesi halinde Babel'i göndereceği gelen bilgiler arasında.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:21
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