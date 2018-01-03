Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
Beşiktaş'ın yeni stoperi Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti. Hırvat oyuncu 11:30'da imza atacak...
Beşiktaşlı taraftarların uzun zamandır merakla beklediği stoper mevkinde oynayan Vida dün İstanbul'a gelmişti. Bugün saat 11:30'da Vodafone Park'ta resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Hırvat oyuncu bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden sonra imza töreninin yapılacağı Vodafone Park'a gitmesi bekleniyor...
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:12
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misafir al sizin olsun oğlum ne yapmış bjk tek başına ezmişti
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