 Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada... – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    kontrolden geçti: Sırada...

    Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...

    'ın yeni stoperi sağlık kontrolünden geçti. Hırvat oyuncu 11:30'da imza atacak...

    Beşiktaşlı taraftarların uzun zamandır merakla beklediği stoper mevkinde oynayan Vida dün İstanbul'a gelmişti. Bugün saat 11:30'da Vodafone Park'ta resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Hırvat oyuncu bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden sonra imza töreninin yapılacağı Vodafone Park'a gitmesi bekleniyor...




    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:12
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