Teklifin arkasında o var!

Everton'la anlaşması an meselesi olan Cenk Tosun'un transferinin ardındaki isim ortaya çıktı! Bu isim, daha önce kendisine Cenk transferi sorulduğunda "Pek çok seçeneğimiz var, o da bunlardan biri" sözleriyle açık vermemeye çalışan Sam Allardyce'tan başkası değil!

27 milyon euro'ya (122 milyon TL) bitmesi beklenen transferde başrol oynayan Everton'ın hocası Sam Allardyce'ın Cenk'i sezon başında danışmanlığını yaptığı Crystal Palace'a önerdiği ortaya çıktı. Allardyce, Everton'ın başına getirildikten sonra yeni kulübünün transfer listesinde ilk sıraya yine Cenk'i ekledi.







Cenk'i uzun zamandır yakından takip eden 63 yaşındaki kurt teknik adamın, Everton yönetimine milli golcüyü istediğini söylediği ve "27 milyon euro'yu verin, pişman olmazsınız" dediği de öğrenildi.

Allardyce'ın Cenk'i bu denli istemesinin ardında yatan sebeplerden biriyse şut yeteneği. Everton, Allardyce döneminde maç başına sadece 7.3 şut ortalamasıyla oynuyor ki bu rakam Merseyside ekibinin ilk devrede Avrupa'nın en kötüleri arasına girmesine neden oldu.

Şimdi tecrübeli teknik adam, Cenk transferini bitirerek Everton'ın hücum hattında yaşadığı bu büyük sorunu çözmeyi umuyor.