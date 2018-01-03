 Teklifin arkasında o var! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Teklifin arkasında o var!

    Teklifin arkasında o var!

    'ın yıldız golcüsü için yapılan rekor teklifin arkasındaki isim İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştıran Everton teknik direktörü !

    Everton'la anlaşması an meselesi olan 'un transferinin ardındaki isim ortaya çıktı! Bu isim, daha önce kendisine Cenk transferi sorulduğunda "Pek çok seçeneğimiz var, o da bunlardan biri" sözleriyle açık vermemeye çalışan 'tan başkası değil!

    27 milyon euro'ya (122 milyon TL) bitmesi beklenen transferde başrol oynayan Everton'ın hocası 'ın Cenk'i sezon başında danışmanlığını yaptığı 'a önerdiği ortaya çıktı. Allardyce, Everton'ın başına getirildikten sonra yeni kulübünün listesinde ilk sıraya yine Cenk'i ekledi.



    Cenk'i uzun zamandır yakından takip eden 63 yaşındaki kurt teknik adamın, Everton yönetimine milli golcüyü istediğini söylediği ve "27 milyon euro'yu verin, pişman olmazsınız" dediği de öğrenildi.

    Allardyce'ın Cenk'i bu denli istemesinin ardında yatan sebeplerden biriyse şut yeteneği. Everton, Allardyce döneminde maç başına sadece 7.3 şut ortalamasıyla oynuyor ki bu rakam Merseyside ekibinin ilk devrede Avrupa'nın en kötüleri arasına girmesine neden oldu.

    Şimdi tecrübeli teknik adam, Cenk transferini bitirerek Everton'ın hücum hattında yaşadığı bu büyük sorunu çözmeyi umuyor.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:00
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