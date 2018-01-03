Transfer bugün bitecek!
İngiliz The Guardian gazetesi, Everton'ın Cenk Tosun transferini bugün bitireceğini yazdı.
Haftalardır sadece Türkiye değil Avrupa'da da gündem olan Cenk Tosun transferi için taraflar bugün Londra'da bir araya gelecek.
The Guardian'ın haberine göre, Everton yetkilileri bugün Fikret Orman ve beraberindeki heyeti ağırlayacak, son pürüzler giderildikten sonra transfer sonuçlandırılacak.
EVERTON +2 MİLYON EURO'YU KABUL EDECEK
Hatırlanacağı üzere Everton'ın 25 milyon pound'luk teklifine Beşiktaş karşı teklif yapmış ve +2 milyon euro artış talep ederek 27 milyon pound istemişti. Everton da bu fiyat artışına tepki göstermiş 'Ya bu parayı alırsınız ya da bu transfer gerçekleşmez' demişti.
Ne var ki, Pazartesi günü Manchester United karşısında sahasında aldığı 2-0'lık yenilgi ve Merseyside ekibinin maçta kaleyi bulan şutunun olmaması, Everton yetkililerinin elini kolunu bağlamış durumda.
Taraftarların giderek artan tepkileri sonrası baskı altına giren İngiliz ekibinin bu artışa razı olması ve Cenk Tosun transferini bugün 27 milyon pound'a bitirmesi bekleniyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
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Maaşına zam istemiş
Toplam 1
Yorum
MİSAFİR AÇ GÖZLÜ
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Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer...
Toplam 6
Yorum
OKAN TS BAŞKANIN DİL SÜRÇMESİNİ DÜZELTELİM TÜRKİYENİN EN BÜYÜK VE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR KLÜPLERİNDEN BİRİ SİZİ KÜMEDE TUTAN TRABZONSPOR ...
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RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 19
Yorum
misafir al sizin olsun oğlum ne yapmış bjk tek başına ezmişti
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