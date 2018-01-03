Transfer bugün bitecek!

Haftalardır sadece Türkiye değil Avrupa'da da gündem olan Cenk Tosun transferi için taraflar bugün Londra'da bir araya gelecek.

The Guardian'ın haberine göre, Everton yetkilileri bugün Fikret Orman ve beraberindeki heyeti ağırlayacak, son pürüzler giderildikten sonra transfer sonuçlandırılacak.







EVERTON +2 MİLYON EURO'YU KABUL EDECEK

Hatırlanacağı üzere Everton'ın 25 milyon pound'luk teklifine Beşiktaş karşı teklif yapmış ve +2 milyon euro artış talep ederek 27 milyon pound istemişti. Everton da bu fiyat artışına tepki göstermiş 'Ya bu parayı alırsınız ya da bu transfer gerçekleşmez' demişti.

Ne var ki, Pazartesi günü Manchester United karşısında sahasında aldığı 2-0'lık yenilgi ve Merseyside ekibinin maçta kaleyi bulan şutunun olmaması, Everton yetkililerinin elini kolunu bağlamış durumda.

Taraftarların giderek artan tepkileri sonrası baskı altına giren İngiliz ekibinin bu artışa razı olması ve Cenk Tosun transferini bugün 27 milyon pound'a bitirmesi bekleniyor.

