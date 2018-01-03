'Ver Talisca'yı, al Rafa'yı!'

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Cenk Tosun'u Everton'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş 'ta diğer bir yandan da Anderson Talisca ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.Geçtiğimiz sezon Brezilyalı oyuncuyu Portekizli kulüpten 2 sezon için kiralayan Kartal, bu süre içinde Talisca'nın da müthiş performans göstermesi ile önemli bir transfere imza attığını ispatlamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de katkısıyla çok tanınmayan Sambacı'yı parlatan ve dünya futboluna hediye eden Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Benfica 'dan ilginç bir teklif aldı.Portekizli kulüp, sözleşme gereği Beşiktaş forması giydiği süre içinde başka takıma satması halinde pay hakkı bulunan Kartal'a 24 yaşındaki genç oyuncusu Rafa Silva 'yı önerdi.Aynı Talisca'da olduğu gibi Silva'yı da Beşiktaş'a gönderip yükselişe geçmesini isteyen Benfica yetkilileri, başkan Orman'a "Talisca'yı Çin'den ve İngiltere'den isteyen kulüpler var. Şu anda satarsak size pay yerine Rafa Silva'yı iki yıllığına bedelsiz kiralayalım. İki sene sonra da Rafa Silva'yı başka takıma sattığımızda size iyi bir pay verelim. Çok yetenekli bir oyuncu... Ve sizin hocanız da yetenekli oyuncuları parlatmakta usta" dediler. Bu teklif karşısında şaşıran ve düşünmek isteyen Orman ise durumu yönetici arkadaşları ile görüşüp son kararını verecek.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO!

Beşiktaş'a teklif edilen Rafa Silva, Benfica'da fazla forma şansı bulamıyor... 24 yaşındaki yıldız adayı, her iki kanatta oynayabiliyor ancak gerçek bölgesi forvet arkası. Teknik kapasitesi üst seviyede olan Silva, kolay adam geçebiliyor. Bu sezon ligde 5 maça çıkan Portekizli futbolcu, kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maça çıktı. 2016 yılında 16 milyon Euro gibi bir rakama Braga'dan transfer edilen Rafa Silva'nın şu anki piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Benfica ile bu sezon 5 maça çıkan Rafa Silva, 1 asist yaptı ve maç başına %67 pas isabeti ile oynadı. Portekiz Milli Takımı formasını 10 kez giyen Rafa Silva, kariyerinde ise 167 maça çıktı ve 29 gol kaydetti.