'Ver Talisca'yı, al Rafa'yı!'
Talisca’yı iyi bir rakama satmayı düşünen ancak sözleşme gereği pay hakkı bulunan Beşiktaş’ı devre dışı bırakmak isteyen Portekizli kulüp, “Talisca’nın yerine Rafa Silva’yı size iki yıllığına bedelsiz kiralayalım, sizde parlasın. Onu başka takıma sattığımızda da size çok iyi bir pay verelim” önerisini yaptı.
Geçtiğimiz sezon Brezilyalı oyuncuyu Portekizli kulüpten 2 sezon için kiralayan Kartal, bu süre içinde Talisca'nın da müthiş performans göstermesi ile önemli bir transfere imza attığını ispatlamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de katkısıyla çok tanınmayan Sambacı'yı parlatan ve dünya futboluna hediye eden Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Benfica'dan ilginç bir teklif aldı.
Portekizli kulüp, sözleşme gereği Beşiktaş forması giydiği süre içinde başka takıma satması halinde pay hakkı bulunan Kartal'a 24 yaşındaki genç oyuncusu Rafa Silva'yı önerdi.
ORMAN SÜRE İSTEDİ
Aynı Talisca'da olduğu gibi Silva'yı da Beşiktaş'a gönderip yükselişe geçmesini isteyen Benfica yetkilileri, başkan Orman'a "Talisca'yı Çin'den ve İngiltere'den isteyen kulüpler var. Şu anda satarsak size pay yerine Rafa Silva'yı iki yıllığına bedelsiz kiralayalım. İki sene sonra da Rafa Silva'yı başka takıma sattığımızda size iyi bir pay verelim. Çok yetenekli bir oyuncu... Ve sizin hocanız da yetenekli oyuncuları parlatmakta usta" dediler. Bu teklif karşısında şaşıran ve düşünmek isteyen Orman ise durumu yönetici arkadaşları ile görüşüp son kararını verecek.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO!
Beşiktaş'a teklif edilen Rafa Silva, Benfica'da fazla forma şansı bulamıyor... 24 yaşındaki yıldız adayı, her iki kanatta oynayabiliyor ancak gerçek bölgesi forvet arkası. Teknik kapasitesi üst seviyede olan Silva, kolay adam geçebiliyor. Bu sezon ligde 5 maça çıkan Portekizli futbolcu, kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maça çıktı. 2016 yılında 16 milyon Euro gibi bir rakama Braga'dan transfer edilen Rafa Silva'nın şu anki piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Benfica ile bu sezon 5 maça çıkan Rafa Silva, 1 asist yaptı ve maç başına %67 pas isabeti ile oynadı. Portekiz Milli Takımı formasını 10 kez giyen Rafa Silva, kariyerinde ise 167 maça çıktı ve 29 gol kaydetti.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:39
-
Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
umut aziz ve ali yıldırım oldugu sürece mantıklı ve uzun vadeli kadrolar kurulmasıve başarılar elde edilmesini beklemeyin
-
Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
hakan geçen seneki rezil kadronun 3.olması advocat ın başarısıdır tamamen.Ozan, topal, hasan ali,alper vs hepsi çöp bunlarıda görecegiz giderlerse
-
F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 4
Yorum
HAKAN JOSEF -SOUZA İLE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDUK? HALA GİDİP UZUN BOYLU ORTA SAHA OYUNCUSU ALIYOSUNUZ?
'Ver Talisca'yı, al Rafa'yı!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.