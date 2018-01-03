 Vida'dan transfer müjdesi: Mandzukic! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Vida'dan transfer müjdesi: Mandzukic!

    Vida'dan transfer müjdesi: Mandzukic!

    'ın yeni transferi ilk açıklamasını kulüp televizyonuna yaptı.

    : "Başkan Orman Zagreb'e gelmişti. Görüştük, sağolsun bana çok ilgi gösterdi. 'a gelme kararını o zaman verdim. bekledim ve nihayet buradayım.'' dedi.

    Vida: ''Belki ben de Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' derim. Sosyal medya hesabım olmadığı için arkadaşlarım gönderdi, ben de videoyu oradan izledim.''



    İşte Vida'nın açıklamaları:

    "Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama Süper Lig'i pek takip edemedim. Geleceğim takım olduğu için de araştırdım, arkadaşlarımdan bilgiler aldım."

    "Gelmeden önce Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımla burada birlik olacağız, beraber mücadele edeceğiz."

    "Asıl mevkim stoper ama sağ ve sol bekte de görev yaptım. Takımım için, hocam için ne gerekiyorsa yaparım, hangi mevki gerekiyorsa oynarım."

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:37
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