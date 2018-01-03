Vida'dan transfer müjdesi: Mandzukic!
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ilk açıklamasını kulüp televizyonuna yaptı.
Vida: ''Belki ben de Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' derim. Sosyal medya hesabım olmadığı için arkadaşlarım gönderdi, ben de videoyu oradan izledim.''
İşte Vida'nın açıklamaları:
"Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama Süper Lig'i pek takip edemedim. Geleceğim takım olduğu için de araştırdım, arkadaşlarımdan bilgiler aldım."
"Gelmeden önce Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımla burada birlik olacağız, beraber mücadele edeceğiz."
"Asıl mevkim stoper ama sağ ve sol bekte de görev yaptım. Takımım için, hocam için ne gerekiyorsa yaparım, hangi mevki gerekiyorsa oynarım."
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:37
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Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
Toplam 2
Yorum
Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
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Yorum
Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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Giuliano, Talisca’yı geçti
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Yorum
muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
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