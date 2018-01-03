 İşte Vida'nın sözleşme süresi... – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    İşte 'nın sözleşme süresi...

    İşte Vida'nın sözleşme süresi...

    , Hırvat savunmacı Domagoj ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulüp bonservisi elinde olan 28 yaşındaki ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:56
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