 İngiliz basınına göre 13 Ocak’ta sahada! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İngiliz basınına göre 13 Ocak’ta sahada!

    İngiliz basınına göre 13 Ocak’ta sahada!
    BEŞİKTAŞ ile Everton kulüpleri arasındaki pazarlık halen devam ederken, İngiliz basını ise 'un birkaç gün içinde resmi imzayı atacağını; Cenk'in transferi için bastıran ve milli forveti 13 Ocak'taki Tottenham deplasmanında kadroya almayı planlayan İngiliz ekibinin teknik direktörü Allardyce'ın yıldız oyuncunun fiziksel durumuna göre 11'de bile görev verebileceğini iddia etti. Cenk'in İstanbul'a dönmeden Londra üzerinden Liverpool'a geçerek kendisini 4.5 sezonluğuna mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı birkaç gün içinde atması; Beşiktaş'ın da KAP bildirimini yaparak, transfere resmiyet kazandıracağı belirtildi. Transferin resmileşmesi halinde Cenk, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

    Centilmenlik anlaşması var
    BU arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk için Everton'la pazarlık yaparken, Newcsastle ve Crystal Palace'a haber göndererek iki tarafı birbirine kırdırma hamlesinin, ters teptiği ifade edildi. İki İngiliz ekibinin yöneticileri de, Premier Lig takımlarının aralarında bulunan centilmenlik anlaşması kapsamında bir taraf resmi görüşmesini tamamlamadan diğer bir takımın aynı oyuncuya teklif yapmayacağını ilettiler.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İngiliz basınına göre 13 Ocak’ta sahada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN