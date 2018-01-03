İngiliz basınına göre 13 Ocak’ta sahada!
Centilmenlik anlaşması var
BU arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk için Everton'la pazarlık yaparken, Newcsastle ve Crystal Palace'a haber göndererek iki tarafı birbirine kırdırma hamlesinin, ters teptiği ifade edildi. İki İngiliz ekibinin yöneticileri de, Premier Lig takımlarının aralarında bulunan centilmenlik anlaşması kapsamında bir taraf resmi görüşmesini tamamlamadan diğer bir takımın aynı oyuncuya teklif yapmayacağını ilettiler.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:27
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Toplam 13
Yorum
ramazan talısca beşiktaş tan gıtecek bak gorursunuz
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Toplam 9
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Miyane O içinizdeki umuttan ben de istiyorum, burada herkes 20 yaşın altında herhalde...
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RVP taraftarı ikiye böldü
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sapsarı tamam yönetim gerektiği gibi kontrol yapmamakla suçlu. Ancak sakatlığını bildiği halde, bunu gizleyerek sözleşme yapan dolandırıcı değilmi
İngiliz basınına göre 13 Ocak’ta sahada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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