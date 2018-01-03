Everton'dan Cenk resti
Beşiktaş, Cenk Tosun için 23+2 milyon pound teklif eden Everton’dan 27 milyon pound talep etti. Taraflar bugün son kez masaya oturacak
BEKLEMEYE GEÇİLDİ
CENK Tosun adına transfer sürecini yürüten ve Beşiktaş ile ilişkileri sağlayan Cenk Tosun'un menajeri Şenol Tosun, Everton'un restini Beşiktaş kulübüne iletti ve taraflar beklemeye geçti. Beşiktaş ile Everton arasında yaşanan sürecin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de siyah- beyazlı yönetime verdiği raporda, "Cenk Tosun bu saatten sonra bizim takıma fayda sağlayamaz, 3 Ocak'ta kamp çalışmaları başlayacak, alternatif planlarımızı hazırlamak zorundayız" şeklinde görüş belirtti.
TARİHLER TUTMUYOR
CENK Tosun transferinde pazarlıkları tıkayan en önemli noktanın, iki taraf arasındaki ödeme planı anlaşmazlığı olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi, konuşulan rakamın en az 6 ay içinde hesabına geçmesini istiyor. İlk kısım 31 Ocak'a kadar, ikinci bölümün ise 31 Haziran'a kadar bitmesini talep ediyor. İngiliz kulübü Everton ise FFP kurallarını Beşiktaş'ın önüne koyarak en azından 2 seneye bölerek 4 eşit taksit üzerinde duruyor.
SAM ALLARDYCE: 24 saat içinde netlik kazanır
EVERTON kulübü menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun ile ilgili olarak, "Bu transfer 24 saat içerisinde netleşir" ifadesini kullandı. Başarılı menajer kendisine yöneltilen "Cenk Tosun geliyor mu?" sorusuna "Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık, önümüzdeki 24 saat içinde zaman bize ne olacağını söyleyecek" yanıtını verdi. Allardyce takımın hücum hattını güçlendirmeleri gerektiğini de söylerken "Takımın hücum yönünü güçlendirmeliyiz. Bunu biliyoruz ve bunun için uğraşıyoruz" dedi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:21
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