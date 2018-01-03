Gignac ve Larin’in taliplileri artıyor
Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini düşünülen isimlerden Gignac ve Larin'in taliplilerine yenileri eklendi. Cronica'nın haberine göre Beşiktaş'ın da gündeminde olan Gignac'ın bir sonraki rotası Boca Juniors olacak. Meksika'da yüksek bir kontratı olan futbolcuya Shanghai Shenhua'nın da talip olması nedeniyle fiyatı bir türlü düşmüyor. Beşiktaş'ın listesindeki Clyle Larin'in transferinde de pürüz çıktı, Kanadalı futbolcuya M'Gladbach da kanca attı. Alman ekibinin hocası Dieter Hecking 1 yıldır scout ekibine izlettirdiği Larin'in transferi için çok ısrarlı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:41
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 6
Yorum
aslan evraya verilecek parayı versinler juveye alsınlar asamoahı 36 yaşındaki adamdan ne olur wagner love falan bu takımda oynayamaz genç adam alı
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 6
Yorum
aslan arkadaşım yüksek maliyetli adamları 6 aylıgına almamak lazım ne şartı 6 ay diyoruz 36 yaşındaki adama boyun egmeyin 6 ay bir şekilde gecer
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Ezici fark!
Toplam 3
Yorum
ali palabıyık 2 BJK 0 BJK ye karşı aldığı 2 galibiyeti fb değil Ali Palabıyık almıştır.fenerliler hariç tüm Türkiye bunu biliyor.
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