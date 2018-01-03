 Kartal Antalya yolcusu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kartal Antalya yolcusu

    Kartal Antalya yolcusu
    28 Aralık'ta Osmanlıspor ile oynanan maçı sonrası tatile çıkan Beşiktaşlı futbolcular, 5 günlük iznin ardından bu sabah Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek olan siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını sürdüreceği Belek bölgesine geçecek.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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