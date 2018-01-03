 Beşiktaş’a 96.4 milyon $ kredi çıktı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’a 96.4 milyon $ kredi çıktı

    Beşiktaş’a 96.4 milyon $ kredi çıktı
    Denizbank ve Ziraat Bankası ile 96.4 milyon dolar kredi konusunda mutabakata varıldığını borsaya bildirdi. Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96 milyon 400 bin dolar muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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