 Pektemek'in Cenk sevinci – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Pektemek'in Cenk sevinci

    Pektemek'in Cenk sevinci

    umutlandı, teklifleri reddetti

    'ta için Everton ile yapılan görüşmeler devam ederken, yıldız ismin gitmesi halinde yerine kimin alınacağı büyük merak konusu. Teknik direktör 'in, kendisine önerilen isimleri yeterli bulmadığı ortaya çıktı.

    Güneş'in yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Ben Cenk'in kalmasını isterdim. Fakat kulübün menfaatleri gereği bu transfere karşı çıkamam. İlle de yerine biri alınacak diye sıradan isimler de istemem" dediği öğrenildi.

    'nın sağlam olması halinde transferine onay verebileceğini vurgulayan Güneş, alınacak oyuncunun Antalya kampına yetiştirilmesini de istedi. Şenol Güneş, "Alacağımız oyuncu takımdaki birlikteliğe zarar vermemeli. Buna göre değerlendirme yapalım" dedi.

    CENK, LONDRA'DA
    Beşiktaş, Cenk Tosun transferi için Everton'la pazarlıklarını sürdürürken, yıldız oyuncu eşiyle birlikte 'ya gitti. Cenk'in, 'ye tatil için gittiği öğrenilirken, Beşiktaş - Everton görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde Londra'dan 'a geçerek işlemlerini tamamlayacağı belirtildi.

    PEKTEMEK UMUTLANDI, TEKLİFLERİ REDDETTİ
    Cenk Tosun'un transfer haberleri uzun süredir kadroya giremeyen 'i de umutlandırdı. Ara transferde Mustafa Pektemek'i 'den pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ancak Cenk'in gidişiyle şans bulacağına inandığını vurgulayan Mustafa Pektemek bu teklifleri kabul etmedi.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:05
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