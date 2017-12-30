Oğuzhan'a büyük onur!
Beşiktaş'ın genç kaptanı ve milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi. Belediye başkanı tarafından yaptırılan sahanın açılışına Oğuzhan Özyakup, ailesi ve yakınları katıldı.
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