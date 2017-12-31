 Everton bastırıyor, kartal nazlanıyor – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    bastırıyor, kartal nazlanıyor

    <a href="/index/everton?id=f9062aa7-4584-4823-befe-f761a6403b8d" class="" rel="tag">Everton</a> bastırıyor, kartal nazlanıyor

    Siyah-beyazlılar; İstanbul’a gelerek için 23 milyon euro + 5 milyon euro da bonus öneren İngiliz ekibinden, 6 ay içinde ödeme şartıyla 25 + 5 milyon euro talep etti

    BEŞİKTAŞ'ın skorer forveti Cenk Tosun ile İngiliz ekibi arasındaki transfer pazarlığı kıyasıya devam ediyor... Yıldız oyuncu için pazarlıklar 17 milyon sterlin ile başladı. Fikret Orman yetersiz bulunca rakam 19 milyon sterlin'e yükseltildi. Son rakam 21 milyon sterlin oldu, euro'ya vuracak olursak 23 milyon 617 bin euro. 'ın istediği rakam ise 25 milyon sterlin, yani yaklaşık 28 milyon euro'ydu. Önceki gün İstanbul'a gelen ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile masaya oturan 'un Sportif Direktörü Steve Walsh, siyah-beyazlılara 23 milyon euro + 5 milyon euro da bonus önerdi; Çebi ise 28 milyon euro net, ya da 25 milyon euro net + 5 milyon euro bonus ödeme karşılığında imzaların atılacağını söyledi.


    ORMAN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
    TARAFLAR ilk görüşmeden el sıkışmadan masadan kalkarken, görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtildi. İki taraf arasındaki ikinci pazarlık da, ödeme planı konusunda yaşandı. rakamın en az 6 ay içinde hesaba geçmesini istiyor. İlk kısım Ocak 31'e kadar, ikinci bölümün ise 31 Haziran'a kadar bitmesi ön görülüyor. ise FFP kurallarını 'ın önüne koyarak en azından 2 seneye bölerek 4 eşit taksit üzerinde duruyor. İngiliz ekibinin ödemeyi 2 yıla bölmek istemesine siyah-beyazlılar sıcak yaklaşmazken, ile telefonda özel olarak görüşen Başkan Orman'ın da, "Biz daha anlaşmadık, sen de bizden onay almadan masaya oturma" diyerek elini güçlendirdiği öğrenildi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:25
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