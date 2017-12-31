Everton bastırıyor, kartal nazlanıyor
Siyah-beyazlılar; İstanbul’a gelerek Cenk Tosun için 23 milyon euro + 5 milyon euro da bonus öneren İngiliz ekibinden, 6 ay içinde ödeme şartıyla 25 + 5 milyon euro talep etti
ORMAN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
TARAFLAR ilk görüşmeden el sıkışmadan masadan kalkarken, görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtildi. İki taraf arasındaki ikinci pazarlık da, ödeme planı konusunda yaşandı. Beşiktaş rakamın en az 6 ay içinde hesaba geçmesini istiyor. İlk kısım Ocak 31'e kadar, ikinci bölümün ise 31 Haziran'a kadar bitmesi ön görülüyor. Everton ise FFP kurallarını Beşiktaş'ın önüne koyarak en azından 2 seneye bölerek 4 eşit taksit üzerinde duruyor. İngiliz ekibinin ödemeyi 2 yıla bölmek istemesine siyah-beyazlılar sıcak yaklaşmazken, Cenk Tosun ile telefonda özel olarak görüşen Başkan Orman'ın da, "Biz daha anlaşmadık, sen de bizden onay almadan masaya oturma" diyerek elini güçlendirdiği öğrenildi.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:25
-
Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
-
Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
-
Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Everton bastırıyor, kartal nazlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.