 Gignac ve Demba Ba – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Gignac ve Demba Ba

    Güneş, iki kez veto ettiği Balotelli’yi yine geri çevirirse; ve ’dan biri bitirilecek!

    Premier Lig ekiplerinden Everton ile Cenk Tosun transferinde imza atmak için geri sayıma geçen ve bu transferi yılbaşından sonra açıklamayı planlayan 'ın gündeminde üç isim var. Bunlardan ilki Mario Balotelli.. Fransız yıldızı iki kez veto eden teknik direktör , üçüncü kez de 'istemiyorum' derse, listenin iki ve üçüncü sırasında yer alan isimlerle görüşmeler yeniden hız kazanacak. Bu isimlerın ve olduğu ifade edildi.

    BAŞKAN ORMAN SICAK BAKIYOR
    Balotelli transferinde pürüz çıkması halinde rota ilk olarak Meksika'ya çevrilecek. Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Gignac'ı tekrar gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun için Everton'dan gelecek olan parayı bu futbolcunun bonservisinde kullanmayı planlıyor. Listedeki üçüncü isim ise Demba Ba.. Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde Senegali forvet için "Demba Ba bizim evladımız, şartlar uygun olursa onu isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:23
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