Güneş, iki kez veto ettiği Balotelli’yi yine geri çevirirse; Gignac ve Demba Ba’dan biri bitirilecek!
BAŞKAN ORMAN SICAK BAKIYOR
Balotelli transferinde pürüz çıkması halinde rota ilk olarak Meksika'ya çevrilecek. Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Gignac'ı tekrar gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun için Everton'dan gelecek olan parayı bu futbolcunun bonservisinde kullanmayı planlıyor. Listedeki üçüncü isim ise Demba Ba.. Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde Senegali forvet için "Demba Ba bizim evladımız, şartlar uygun olursa onu isteriz" ifadelerini kullanmıştı.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:23
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Gignac ve Demba Ba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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