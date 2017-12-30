Osman Aşkın Bak'tan Cenk Tosun açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cenk Tosun'un transferi hakkında konuştu.
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