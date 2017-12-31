 Hunt kapışması – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Hunt kapışması

    Hunt kapışması

    Bild Gazetesi, Alman yıldız için ’ın devrede olduğunu yazarken, Başakşehir ve Antalya’nın da Hunt için girişimlere başladığını iddia etti

    Almanya'nın önemli yayın organlarından biri olan Bild Gazetesi'ne göre Hamburg'un deneyimli orta saha oyuncusu Aaron Hunt, 2018'de büyük olasılıkla Türkiye'de oynayacak. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu biteceğini ve hala Hamburg ile masaya oturmadığını belirten Bild, "Türkler, 'ın aklını çeliyor. , Başakşehir ve Antalyaspor; Hunt ile en ciddi ilgilenen kulüpler. Ocak 2018 ara transferi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklif geldi ama Hunt kabul etmedi" diye yazdı. Hunt'ın eşinin ve menajerinin Türk olmaları sebebiyle futbolcunun 2018 yazında Türkiye'ye transferinin büyük olasılıkla gerçekleşeceğini yazan Bild, geçen yaz Osmanlıspor'un da 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiğini ama transferi bitiremediğini belirtti. HUNT'ın menajeri Efe Murat Aktaş, Bild'e "Hamburg ile bugünlerde masaya otururuz. İlk konuşacağımız kulüp Hamburg olur. Anlaşamazsak teklifleri değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı. Werder Bremen'de yetişen, daha sonra Wolfsburg'a transfer olan Hunt, Hamburg'da üçüncü sezonunu geçiriyor. Hunt, sonuncusu 2013'te olmak üzere Almanya Milli Takımı'nda da üç kez forma giydi.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:21
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