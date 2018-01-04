Konya’ya Orkan müjdesi
Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar, “Beşiktaş’ta oynayan Orkan Çınar ve Karabükspor’dan Yatabare transferinde mutlu sona çok yakınız” dedi
Son aşamaya yaklaştık ve sonuçlandırmak üzereyiz" diye müjdeyi verdi. Beşiktaş'ta 4 maçta forma giymesine rağmen oynadığı dakikalarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan genç orta saha, 1 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. Öte yandan Konya'nın yine Beşiktaş'tan golcü Mustafa Yatabare Pektemek'e de talip olduğu öne sürüldü.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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