Konya’ya Orkan müjdesi

Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar, “Beşiktaş’ta oynayan Orkan Çınar ve Karabükspor’dan Yatabare transferinde mutlu sona çok yakınız” dedi

Hücum hattına geniş çaplı bir takviye yapmaya hazırlanan A.Konyaspor, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki genç yeteneği Orkan Çınar ve Karabük'ten Yatabare için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlıların Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Beşiktaş'da forma giyen Orkan Çınar ve Karabük'ten Mustapha Yatabare ile görüşmelerimiz devam ediyor.



Son aşamaya yaklaştık ve sonuçlandırmak üzereyiz" diye müjdeyi verdi. Beşiktaş'ta 4 maçta forma giymesine rağmen oynadığı dakikalarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan genç orta saha, 1 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. Öte yandan Konya'nın yine Beşiktaş'tan golcü Mustafa Yatabare Pektemek'e de talip olduğu öne sürüldü.