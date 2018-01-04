 Robinho bombası! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    bombası!

    <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a> bombası!

    Forvete mutlaka kaliteli bir takviye yapmak isteyen ’a, önerildi. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız için son kararı verecek.

    'da forvet harekatı sürüyor... Evouna, Eze ve Ezekiel'le yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, forvet hattı için 'la sözleşmesini fesheden Yatabare'yle söz kesmişti. Bu transferin resmiyet kazanması beklenirken Konyaspor'a menajerlerden flaş bir öneri geldi.

    Son olarak ülkesi 'da forması giyen dünyaca ünlü yıldız 'nun, Konyaspor'a önerildiği iddia edildi. Bonservisi elinde olan başarılı oyuncu için 'a gelen bu öneri kafaları karıştırdı.

    30 MAÇTA 7 GOL ATTI
    'in 33 yaşına gelen yıldız için detaylı bir araştırma yaptıktan sonra kararını yönetime bildireceği belirtilirken yurt dışı pazarında forvet mevkii için alternatif oyuncu arayışlarının da devam ettiği kaydedildi.

    Santos, , , Milan ve Evergrande formaları giyen , en son ülkesinde forma giydiği 30 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performans sergilemişti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:16
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