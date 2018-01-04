Atiker Konyaspor'un kamp çalışmaları sürüyor
SÜPER Lig'e verilen aranın ardından Antalya'nın Serik ilçesinde kampa giren Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi.
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 6 günlük iznin ardından devre arası kampı için Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde toplandı. Dün akşam otele gelen takım ilk çalışmayı dün akşam gerçekleştirirken, ikinci antrenman ise bu sabah yapıldı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana Deni Milosevic katılmadı. Milosevic'in kampa bugün dahil olacağı belirtildi.
Atiker Konyaspor'un antrenmanı 3 set üzerinden koşu ve açma-germe hareketleriyle sona erdi. Konyaspor günü tek idmanla kapatacak. Kamp süresince bir de hazırlık maçı yapacak.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:52
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Fikret Orman, Cenk Tosun'u açıkladı!
Toplam 3
Yorum
Bjkli Yönetime helal olsun gercekten iyi is yapiyor pwktemeki gönderip llarin ve balotelliyi alsak nokta atisi olur
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Toplam 14
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Yakup size 12m € kazandırmak sırtınızdan vurmaksa bişey demiyorum başka
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Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
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bir garip İnşallah doğru haberdir.Hem yabancı sınırı açısından önemli bu iki oyuncu hem Şenol hocamız bu iki oyuncuyu geliştirir,hem almanya altapısı
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